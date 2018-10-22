محي عبيد يهنئ صيادلة الإسكندرية لحصولهم على نادي سابا باشا

هنأ نقيب صيادلة مصر محيي عبيد على صفحته الرسمية على الفيسبوك ونقابة صيادلة مصر نقابتها الفرعية بالإسكندرية لحصولها على أرض نادى صيادلة الإسكندرية وتثنى النقابة على مجهودات نقيب صيادلة الإسكندرية الدكتور محمد أنسي ومجلس نقابة الإسكندرية.



وتقدمت النقابة بالشكر لمحافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة واللواء علي عشماوي لقائد المنطقة الشمالية.



ويذكر أن أرض نادى صيادلة الإسكندرية تقع بكورنيش سابا باشا وأن نقابة المهندسين كانت قد قامت بالاستيلاء على أرض الصيادلة واستمر هذا الاعتداء لمدة ٢٤ عاما تقريبا.



ونجاح المجلس الحالي في إخراج نقابة المهندسين من أرض الصيادلة هو إنجاز يحسب لهذا المجلس.وسوف تعلن النقابة تباعًا عن تفاصيل الحدث والمعارك التى خاضتها النقابة والاجتماعات والمفاوضات المكثفة التى صاحبتها، حتى الاستلام الفعلى اليوم. كما سيتم الإعلان قريبًا عن خطة استغلال النادى والأنشطة والخدمات التى سوف يتم تنفيذها على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة.