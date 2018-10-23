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أخبار البلد

بوسى الطيار الصحافة ظلمتني حينما حلقت شعرى تضامنا مع مرضى السرطان

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 12:30 ص
صدى البلد
أمل مجدى
قالت الإعلامية بوسى الطيار أن هناك بعض الصحف تروج للشائعات لتحقق عدد قراءات مرتفع ويجب تحرى الدقة عند كتابة الخبر .


وأضافت فى تصريحات خاصة لصدى البلد فى إحدى الحوارات قلت فعل الخير ليس حكرًا على أحد ، فوجدت مانشيت فى إحدى الصحف على لسانى "فعل الخير ليس حكرا ً على ريهام سعيد وعمرو الليثى " وبالطبع سبب مشكلة لى مع الإعلاميين .

وتابعت الأصعب هو الهجوم الذى تعرضت له حين ظهرت فى إحدى الحلقات وأنا حالقة شعرى تضامنًا مع مرضى السرطان ، ولأدعمهم فى إحدى مراحل العلاج واتهمني البعض أنى أقوم بشو إعلامى .

وأشارت إلى أنها تعرضت للشائعات أيضًا مثل دخولها التمثيل قائلة " عملت دور صغير فى مسلسل مع نبيلة عبيد زمان ،وأهلى رفضوا الاستمرار لذلك قررت عدم خوض التجربة مرة أخرى غير بدور محترم عندما أكون مذيعه كبيرة حتى أحافظ على شكلى أمام أبنائى فيما بعد".

ونوهت بأن الصحافة قد تسئ للإعلامى بدون قصد ، لذلك يجب التحقق من مصدر الخبر قبل نشره .



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