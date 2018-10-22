نشاط مكثف للجان البرلمان اليوم.. سحر نصر: حريصون على تعزيز العلاقات الاستثمارية مع إفريقيا.. ووزير الكهرباء: غالبية المستخدمين راضون عن الخدمات المقدمة

خطة البرلمان توافق على مد مدة تحصيل قيمة الضريبة العقارية

سحر نصر: تعزيز الاستثمارات المصرية فى أفريقيا عن طريق صندوق تأمين

وزير الكهرباء: لا نستطيع رفع الدعم بشكل نهائي حاليا

رئيس الضرائب العقارية: الحكومة ستقدم مشروع قانون جديدا قبل 31 ديسمبر



ووافقت لجنة الخطة والموازنة في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات 196 لسنة 2008 بحضور سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية.



ويتعلق التعديل بمد مدة تحصيل قيمة الضريبة العقارية الحالية عامين لتستمر حتى 2020 بدلا من انتهائها فى 2018، وذلك وفق ما هو مقدم من الحكومة، إلا أن الأعضاء توافقوا على مدها عام آخر لتكون 2021، فيما سيكون الرأي الأخير للجلسة العامة، حيث جاء تعديل الحكومة المقدم على يستبدل بنص البند (1) من المادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، النص:"تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارًا من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتبارًا من الأول من يناير من كل سنة، وفقًا لأحكام القانون، على أن يستمر العمل بهذا التقدير حتى نهاية ديسمبر 2020، ويهدف التعديل إلى إعطاء فرصة لمصلحة الضرائب العقارية خلال هذين العامين الإضافيين للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع التقدير الخمسى الجديد لتلك القيمة.



وأخذت اللجنة برأي مقترح النائبة سلفيا نبيل عضو اللجنة بمد مهلة إعادة تقييم العقارات، من أغسطس 2018 إلى أغسطس 2021، بدلا من مقترح الحكومة بالمد حتى 2020.



وقال الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها اليوم بحضور رمضان صديق مستشار وزير المالية، وسامية حسين رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، ضرورة أن يتم تعديل قانون الضرائب العقارية لحل مشاكل تطبيق ضريبة العقارات بقانون رقم 196 لسنة 2008، مشيرا إلى أن التعديل المقدم من الحكومة يتضمن مد مهلة إعادة تقييم العقارات، من أغسطس 2018 إلى أغسطس 2020 ولكن يجب أن تكون هناك تعديلات جذرية للقانون وانه تم الاتفاق مع وزارة المالية قبل نهاية العام الحالي أن يتم التعديل الجذرى.



وطالبت النائبة سلفيا نبيل عضو اللجنة بمد مدة التقييم التي طلبتها الحكومة إلى 2023 بدلا من 2020، لإعطاء الفرصة للحكومة والتخفيف عن المواطن وتكون نتائج الطعون المقدمة من المواطنين قد ظهرت، وأيد ياسر عمر وكيل اللجنة والنائب احمد طنطاوي مقترح النائبة سلفيا نبيل واتفق اعضاء اللجنة في النهاية على الموافقة على المد حتى 2021 فقط.



وقالت سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ان الحكومة ستقدم مشروع قانون جديد للضرائب العقارية قبل 31 ديسمبر يتضمن تعديلات جذرية للقانون ويحل مشاكل المواطنين، فيما قال رمضان صديق مستشار وزير المالية ان قانون الضرائب العقارية تعرض لصعوبات عديدة في التطبيق على ارض الواقع والدولة ستقدم تعديلات كبيرة خلال الايام القادمة.

عقدت لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعا اليوم بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.وأوضح النائب طارق رضوان، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى هى اقرب وزارة فى التعاون مع دول القارة الافريقية، مشيرا إلى أن الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، وجه بالتعاون مع الوزارة فى الاهتمام بأفريقيا.وأكد "رضوان" حرص اللجنة على دعم وزارة الاستثمار والتعاون الدولى خلال تنظيمها لمنتدى افريقيا 2018م، فى ظل حرص مصر على تعزيز قوتها الاقليمى فى القارة الافريقية.وأكدت الوزيرة، أن الوزارة حريصة على تعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية مع افريقيا، موضحة أنه خلال اجتماعات المجموعة الاقتصادية اليوم، تمت مناقشة اهمية تعميق العلاقات المصرية الافريقية.وذكرت أنه تم تجميع كافة التحديات والاستفادة من تجارب عدد من الدول فى التحرك إلى افريقيا مثل الصين، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ قرار خلال المجموعة الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتأسيس صندوق تأمين مخاطر الاستثمار، من أجل تحفيز الاستثمارات المصرية فى افريقيا.وأوضحت الوزيرة، أن مصر ترأست اجتماع التجمع الافريقى خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولى وصندوق النقد، وقدمت مصر مذكرة إلى ادارة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، تضمنت مطالب المجموعة الافريقية للبنك والصندوق فى مساعدة الدول الافريقية على تحقيق أهدافها الإنمائية، بما في ذلك تعزيز استثمارات البنية الاساسية، والاستفادة من المعرفة والحلول المبتكرة لتحديات التنمية التي تواجه قارتنا.وأشارت الوزيرة، إلى أن هناك لجانا مشتركة تخص التعاون مع الدول الافريقية، والوزارة تعمل على عقد هذه اللجان باستمرار والتعاون مع الوزارات المعنية مثل وزارة الصحة للاهتمام بدعم دول القارة فى مجال الصحة.ودعت الوزيرة، أعضاء اللجنة، للمشاركة فى منتدى افريقيا 2018 والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والوكالة الاقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا خلال الفترة من 8 إلى 9 بمدينة شرم الشيخ، مشيرة إلى أن 12 رئيس دولة اكدوا حضورهم حتى الان، موضحة أنه سيتم التركيز خلال المنتدى على الاستثمار فى مجال الطاقة وتعزيز العلاقات مع افريقيا فى مختلف المجالات، كما سيتم تخصيص يوم لرواد الاعمال الافارقة والمرأة الافريقية خلال المنتدى.وأشارت إلى أهمية هذا المنتدى فى وضع أولويات التنمية فى القارة الافريقية، والذى سيعقد قبل نحو شهر من تولى الرئيس، رئاسة الاتحاد الافريقى لعام 2019، حيث يضع الرئيس رؤية متكاملة للاهتمام بالتنمية وتحقيق التكامل الاقتصادى مع كافة الدول الافريقية.وذكرت الوزيرة، أنها التقت مع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قبل عقد اجتماع اللجنة، واتفقت على أن كل ما يتعلق بأفريقيا سيتم مناقشته مع أعضاء لجنة الشؤون الافريقية من أجل تحقيق اكبر استفادة من كافة الاتفاقيات التى ستوقع.من ناحية أخرى قال وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر إن المؤشرات التي تتلقاها الوزارة حول خدماتها من خلال وسائل قياس الرأي المختلفة أثبتت أن غالبية المستخدمين راضون عن الخدمات المقدمة.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم /الاثنين/ برئاسة المهندس طلعت السويدي، حول التحديات والمعوقات التى تواجه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وسبل مواجهتها.وأوضح شاكر أن وزارة الكهرباء استخدمت وسائل دقيقة لقياس الرأي العام حول مختلف الخدمات، وأظهرت المؤشرات رضا أغلبية مستخدمي الفواتير ومستخدمي الخدمات مسبوقة الدفع عن عمل الوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة تتعامل بجدية مع الشكاوى الواردة من المواطنين، وقامت بحل أكثر من 99 % منها.من ناحية أخرى، استعرض شاكر خطط الوزارة فيما يتعلق بشبكات الربط الكهربائي التي تنفذها مصر مع دول الجوار، لا سيما مع دولة قبرص مصر ، لافتا إلى إجراء دراسات جديدة للربط الكهربائي مع السودان.وقال وزير الكهرباء والطاقة إن مركز الشكاوى على الخط الساخن (121) تلقى خلال عامين وشهرين، نحو 4.9 مليون مكالمة، وتم التعامل مع 99.9% من الشكاوى الواردة، ويجرى دراسة باقي الشكاوى.وأضاف شاكر أنه تلقى شكاوى على هاتفه الشخصي، وردت فيما يقارب 688 مكالمة من المواطنين.وأشار وزير الكهرباء إلى أن مقدار الدعم المخصص للمنازل في جميع الشرائح يبلغ أكثر من 46 مليار جنيه، وفي الوقت نفسه يبلغ الدعم المخصص في الموازنة 16 مليار جنيه في هذا الشأن، مشيرا إلى أن الوزارة لا تملك القدرة على التخلص من دعم الكهرباء نهائيا في الوقت الراهن، وتبحث عن بدائل في سبيل ذلك.ولفت شاكر إلى أن الوزارة تعقد اجتماعات أسبوعية مع شركات التوزيع لبحث سبل تسهيل الخدمات للمواطنين.