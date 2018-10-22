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أخبار البلد

بوسي شلبي لـ صدى البلد: ليس من حقنا محاسبة الفنانين على حياتهم الخاصة

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 11:27 م
صدى البلد
أمل مجدى
قالت الإعلامية بوسى شلبى عن الكثير من الأخبار التى تداولتها الصحافة، وكذبها النجوم ثم ثبت صحتها فيما بعد انه ليس من حق أحد اقتحام الحياة الخاصة للفنان.

وأضافت فى تصريحات خاصة لصدى البلد: الناس لا تعرف ظروفهم من حقهم اخفاء حياتهم الخاصة ، وما يمكن أن نتدخل فيه هو فنهم لأنه ملك لجمهورهم .

وأكدت أنها ضد الهجوم على الفن لأن الفنانيين يسعدوننا ولهم مكانة كبيرة فى قلوب الجماهير فى العالم .

وأشارت أنها مشغولة هذه الأيام فى كثير من المهرجانات مثل مهرجان سهل حشيش لتنشيط السياحة الذى يبدأ الأسبوع المقبل ، وتسافر بعده لتغطية مهرجان الرباط فى المغرب والمهرجان السينمائى القومى الذى يكرم هذه الدورة نادية الجندى وحسين فهمى.


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