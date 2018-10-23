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اقتصاد

هالة السعيد: استراتيجية تمكين المرأة خلفت مجموعة من التشريعات الداعمة لها

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 01:28 ص
هالة السعيد
هالة السعيد
آية الجارحي
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اهتمام القيادة السياسية بالمرأة المصرية، مشيرة إلى إطلاق الاستراتيجية القومية لتمكين المرأة المصرية في مارس 2017، بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعلان عام 2017 عام المرأة المصرية؛ وذلك استجابة للنداء الصادر من المجلس القومي للمرأة في هذا الشأن.

وأضافت "السعيد"، أن تلك الخطوات غير المسبوقة، جاءت تأكيدًا للإلتزام بتمكين المرأة، والتأكيد على حقوقها ودورها الحيوى فى تنمية المجتمع، مؤكدة أنه تأتي من ضمن نتائج تلك المبادرة تبني مجموعة من التشريعات والسياسات والبرامج التي من شأنها التمهيد لبيئة سياسية واقتصادية واجتماعية داعمة للمرأة.
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