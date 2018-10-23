انسحابات واتهامات.. معاهدة منع نشر الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى بين أمريكا وروسيا تاريخ من الجدل العالمي

ترامب يعلن الانسحاب من اتفاقية منع نشر الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى مع روسيا

*واشنطن تدعي ارتكاب روسيا انتهاكات للمعاهدة

*نفي روسي للاتهامات الأمريكية.. ومطالب لجعل المعاهدة عالمية





أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، السبت الماضي، عن قرار بلاده بالانسحاب من معاهدة إزالة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى وأكد سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، أمس الأحد، أن الانسحاب الأمريكي الذي أعلن عنه الرئيس دونالد ترامب من المعاهدة النووية والتي تم توقيعها خلال الحرب الباردة "خطوة خطيرة للغاية".





كما صرح المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف، أنه من المخطط له أن يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماع مع مساعد رئيس الأمن القومي الأمريكي جون بولتون وذلك لمناقشة قرار الانسحاب من المعاهدة.





يرجع تاريخ المعاهدة إلى عام 1987، عندما وقعت الولايات المتحدة مع الاتحاد السوفييتى آنذاك معاهدة، دخلت حيز التنفيذ فى 1 يونيو 1988، تنص على منع صنع أو اختبار أو نشر الصواريخ الباليستية النووية متوسطة المدى، وقصيرة المدى.





نجحت هذه المعاهدة فى القضاء على كافة الصواريخ البالستبة الأرضية وصواريخ كروز خلال الثلاث سنوات الأولى من تنفيذ المعاهدة، كما تم القضاء على هياكل و معدات الدعم المرتبطة بها، والقواعد التشغيلية.





بموجب هذه المعاهدة، أجرت كلا من الأطراف المتعاقدة عمليات تفتيش ميدانية بشكل مستمر على نقاط عبور مرافق إنتاج القذائف، وذلك لضمان تنفيذ المعاهدة، واستمر التفتيش حتى مايو2001.





لم يدم الوضع كثيرا، حيث تغير عقب انهيار الاتحاد السوفيتى، وذلك عقب انضمام كلا من بيلا روسيا وكازاخستان وأوكرانيا إلى التنفيذ الفعلى للمعاهدة بجانب أمريكا و روسيا. كما تم إنشاء لجنة مراقبة خاصة تهدف للنظر فى القضايا و حالات الإنتهاكات للمعاهدة.





وبحلول أكتوبر 2003 كانت اللجنة قد عقدت 29 جلسة مشتركة، لكن توقفت جلسات اللجنة لفترة (حتى 2016) بسبب الانتهاء من القضايا التى تتطلب التحقيق.





حققت هذه المعاهدة نتائجها بشكل كبير جدا حيث اختفت فئة بأكملها من الأسلحة النووية، مما أسهم بشكل كبير فى عملية نزع الأسلحة النووية وعدم انتشارها، ونتيجة لذلك أصبحت تلك الاتفاقية عاملا مهمًا لحفظ الأمن الدولي، وضمان الاستقرار الاستراتيجى.





وفى 12 أكتوبر 2007 خلال لقاء وزراء الخارجية والدفاع لكلا من روسيا والولايات المتحدة تم عرض اقتراح الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بنقل المعاهدة للعالمية. وأبدى الجانب الأمريكى موافقته على هذا الاقتراح.





وفي 25 أكتوبر من نفس العام ، في الدورة الثانية والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة ، تم الإعلان عن البيان الروسي - الأمريكي المشترك حول معاهدة إزالة الصواريخ. ودعت روسيا وأمريكا الدول لنقل الاتفاقية إلى كافة دول العالم، والذى يضمن الالتزام بالمعاهدة، ما يعنى إزالة الصواريخ البالستية الأرضية و صواريخ كروز متوسطة وقصيرة المدى.





وخلال الجلسة العامة لمؤتمر نزع السلاح في جنيف في 12 فبراير 2008 ، اقترح سيرخي لافروف وزير خارجية روسيا، بدء البحث المشترك عن أفضل سبل لتعزيز هذه المبادرة كما قدم العناصر والخطوط الرئيسية لاتفاق قانوني دولي بشأن القضاء على القذائف متوسطة وقصيرة المدى. إلا أن هذه المبادرة لم ترتقى إلى التنفيذ الفعلى بالرغم من الجهود التى بذلتها روسيا.





بدأت الولايات المتحدة منذ عام 2013، اتهام روسيا بانتهاك المعاهدة، وزعم الجانب الأمريكي أن الصواريخ البالستية الروسية المستخدمة 9M729 لها نطاق محظور في المدى القصير.





وقد أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى أكتوبر 2017 خلال اجتماع فى نادى فالدى بسوتشى أن روسيا ستضطر للرد القاطع فى حالة حدوث انتهاكات من قبل واشنطن. جاء ذلك التصريح عقب بدء البحث والتطوير الأمريكي لأسلحة تحظرها المعاهدة هو ما يعتبر انتهاك علنى و صريح للمعاهدة.





و أضاف بوتين آنذاك: " أننا ندعو الولايات المتحدة للتخلى عن تكرار الاتهامات غير المؤكدة ضدنا، وبالطرق غير المجدية، والتي تهدد ببقاء الوباء النووي. ونرى أنه من الضروري تركيز الجهود على العمل المشترك بشكل مهنى بدلا من افتعال المشكلات السياسية ."





وفى عام 2018 تم وضع قرار استفزازي أخر و هو قانون الإنفاق الدفاعي الهامشي. و ينص القانون على تخصيص تمويل لتطوير نظام صاروخي متنقل محظور فى معاهدة إزالة الصواريخ. وعلى الرغم من حقيقة أن البحث والتطوير في إطار المعاهدة غير محظور ، إلا أن مثل هذا المشروع يؤدي في نهاية المطاف إلى انتهاك مباشر لـ "المعاهدة".





ونفت روسيا مرارا و تكرارا الإتهامات الموجهة لها بشأن انتهاك المعاهدة، وأكدت أنها لم تطور أيًا من أسلحتها بما يفوق النطاق المحظور من قبل المعاهدة .





أصبحت النزاعات و الاتهامات المتبادلة بين روسيا و أمريكا موضع جدل بين الخبراء منذ ذلك الوقت. واستكملت لجنة المراقبة عملها على حل القضايا الشكلية و لكن لم يتم التوصل إلى حل جذرى للمشكلة.





على الرغم من ذلك دعا الجانب الروسي نظيره الأمريكي إلى طاولة المباحثات و المناقشات، إلا أن هذا العرض قوبل بالرفض من جانب الولايات المتحدة بشكل قاطع، ما اعتبره الجانب الروسي بأنه رفض غير مبرر، ما جعل الشكوك تتزايد حول حقيقة سعي الولايات المتحدة فى الحفاظ على السلام و الاستقرار بموجب المعاهدة خاصًا أنها لم تبرر و تثبت أيًا من إدعائتها ضد روسيا.



