طبق الأومليت على طريقة البيتزا

يعتبر البيض أحد الأطعمة الأساسية فى منازلنا، وهناك العديد من الطرق غير المعروفة التي يمكن أن تقدم بها طبق البيض ومنها بيض البيتزا



المقادير

3 بيض

1 ملعقة كبيرة حليب

1 ملعقة صغيرة زبدة

1 طماطم مفرومة ناعمًا

2 ملعقة طعام شيدر مبشور

1 ملعقة كبيرة من البقدونس الطازج المفروم أو 1 ملعقة صغيرة من البقدونس المجفف

2 شرائح رقيقة لحم البسطرمة او السلامي اللحم

ملح وفلفل





الطريقة

خذ البيض وضعه في وعاء - لا تضعه مباشرة في المقلاة لأنك تحتاج إلى مزجها أولًا! إضافة قليل من الملح والفلفل إلى البيض ويحرك في الحليب.



تخفق البيض مع شوكة ، استخدم أولًا الشوكة لكسر صفار البيض (وهذا يجعل الضرب على البيض أسهل). ثم قم بتقليب الوعاء بلطف واستخدم شوكة في حركة دائرية في ضرب البيض حتى يتم الجمع بين صفار البيض والبيض.



يُحمّى المقلاة إلى درجة حرارة عالية وتضيف الزبدة. يُسكب مزيج البيض ويُطهى على نار عالية لمدة دقيقتين ، مع التأكد من أن المزيج ينتشر بالتساوي. تقليل الحرارة.



عندما تبدأ البيضة في الضبط ، استخدم ملعقة صغيرة لدفع البيضة إلى مركز العجة ، مع إمالة المقلاة بحيث تملأ البيضة محلول المساحة. تضاف الطماطم ومعظم الجبن والبقدونس واللحم



اطهي الأومليت لدقيقة أخرى ، ثم قم بفك الحواف باستخدام ملعقة. قم بتحريك العجة من المقلاة ، مع إمالة المقلاة حتى تنثني العجة بشكل جيد على اللوحة.



يرش مع الجبن والبقدونس المتبقية



للقضاء على البيضة ، أمسك البيضة في يد واحدة واضغط عليها بلطف على سطح العمل. ما عليك سوى أن تفسد القذيفة. لا تنقر بصعوبة بالغة ، أو ستقوم بتحطيم البويضة ، وكسر صفار البيض ، وانتهى بك الأمر بقطع الصدف في وعاءك.



إذا سقطت قطعة من قشر البيض في خليط البيض ، استخدم قشر البيض لدفعه إلى جانب الوعاء وخارجه.