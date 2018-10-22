خربش و fiy فى جمعية الرسوم المتحركة غدًا

تعرض جمعية الرسوم المتحركة غدًا الثلاثاء، بعض الأعمال التي عرضت فى الملتقى الدولي للرسوم المتحركة فى دورته الثامنة وأشهرها فيلم "fiy" للمخرج فادي محسن وفيلم "خربش" للمخرجة ندي مهيب إنتاج المعهد العالي للسينما، وغيرهما من أفلام التحريك بمقر الجمعية بشارع شريف التى تترأسها د.رشيدة الشافعي.



فيلم "خربش" للمخرجة ندى مهيب، وتدور أحداثه حول فتاة تحارب مجتمعا كثر به المتحرشون، يقوم بتقديم الأفلام الناقدة السينمائية صفاء عبد الرازق.

