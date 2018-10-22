سفير الإمارات بالقاهرة: مصر سند للدول العربية ..فيديو

قال السفير جمعة الجنيبي، سفير دولة الإمارات في القاهرة، إن مصر حققت نجاحات أمنية كبيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واصفًا مصر بأنها سند للأمة العربية، وأن استقرارها ورخاءها ينعكس بالإيجاب على الدول العربية.





أضاف "الجنيبي"، خلال لقائه مع أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة "صدى البلد"، وعبر حلقة خاصة من دير سانت كاترين يكشف فيها أسرارًا لأول مرة، أنه تواجد في بلده الثاني في مصر في منتصف 2016، وخلال هذه الفترة حدث تطور في جميع المناحي سواء البنية التحتية بعد إنجاز مشاريع ضخمة في فترة وجيزة، وهو نابع من المتابعة المستمرة من الرئيس السيسي والمسئولين والشعب المصري الذي يمتلك القوة حتى ينجز مشاريعه حتى يصل لمصاف الدول الكبرى.





وكشف سفير دولة الإمارات في القاهرة، أن معدلات السياحة شهدت ارتفاعات خاصة من السائحين الإماراتيين.





وأشاد جمعة الجنيبى، بالقرارات الأخيرة التي تعمل على زيادة الاستثمار في مصر، كاشفا أنهم المستثمر الأول في مصر باستثمارات ضخمة جدا في عدة مجالات العقارات والبترول والطاقة والاتصالات والزراعة، مع وجود استثمارات في الساحل الشمالي، وفي العاصمة الإدارية الجديدة تدرس عددًا كبيرًا من الشركات الإماراتية دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة.