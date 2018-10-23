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اقتصاد

خبير أسواق مال: تنويع مصادر الصناديق الاستثمارية يقلل المخاطر

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 12:34 ص
الفقي
الفقي
محمد يحيي
قال الدكتور سعيد الفقي، الخبير و المحلل المالي، إن هناك تغيرات تشهدها الأسواق علي الصعيد الإقليمي و الدولي، تتطلب تفكير صناع القرار في توفير التمويل غير المصرفي بأسلوب أكثر تطورا ومواكبة للواقع الراهن.

وأضاف " الفقي" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن تنويع مكونات صناديق الاستثمار من السلع الاساسية كالحبوب و المعادن والعملات وغيرها، يحقق أعلي كفاءة في عمليات التداول ويوزع المخاطر باعتبارها أحد الآليات الجاذبة للاستثمار

وذكر ان هناك تحولات تشهدها عمليات تداول الفوركس وخصوصا في المنطقة العربية، إذ تعد أداة تمويلية استثمارية غير مباشرة يمكنها ان تحقق عوائد للمستثمرين دون أن تكون بديلا عن البورصة أو موازية لها ولكنها أداة تمويلية أخري تضاف للتمويل غير المصرفي.

وأشار "الفقي" إلي أن الفترة الراهنة شهدت اضطرابات في أسواق المال نظرا للأوضاع السياسية علي الصعيدين العربي والعالمي والتي ألقت بظلالها علي اداء البورصة المصرية رغم وجود توقعات بالتعافي.
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