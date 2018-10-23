اليوم.. انطلاق فاعليات مؤتمر الناس والبنوك

تنطلق صباح اليوم الثلاثاء بالقاهرة؛ فعاليات مؤتمر الناس والبنوك السنوي الثاني عشر والذي ينظمه المركز الإعلامي العربي برئاسة الدكتور مصطفى الفقي وتحت رعاية هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري ونائب رئيس اتحاد بنوك مصر.



ويستعرض المؤتمر دور البنك المركزي المصري، في دعم الاقتصاد المصري، واستراتيجية الجهاز المصرفي بالتعاون مع شركات الدفع والتحصيل الإلكتروني في تفعيل منظومة الدفع المميكن، بمشاركة عدد من قيادات البنوك وخبراء الاقتصاد.



