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حوادث

غياب العقل.. مقتل صديق على يد صاحب عمره بسبب زيادة سعر زجاجة بيرة

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 12:32 ص
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
ندى حمودة - محمد العيسوي
الغياب عن الحياة بسبب شرب الخمور كان العامل الرئيسى فى مأساة هزت أرجاء بولاق الدكرور، حيث قتل صديق صديقه عندما ذهبا معا شراء زجاجة من المواد الكحولية ليتقاسمون فيما بينهم شربها كما تعودا الاثنين معًا فى كل الاشياء .

بدأت الواقعة بنشوب مشاجرة بين شاب في العقد الثاني من عمره، وبين مالك محل بيرة ببولاق الدكرور، بسبب زيادة سعر الزجاجة، وتبادل الاثنان السباب والشتائم، وتطورت الاحداث الى ان اودت بحياة صديق على يد صديقة، حينما تدخل لحل المشاجرة بين صديقة وبين صاحب المحل، الى ان وصل الامر حتى اخرج المجنى علية سكينا من طيات ملابسه وحاول التعدى على صاحب المحل ، لينقلب الوضع بقتل صديقه ورفيق دربه.

كانت نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية باشراف المستشار شريف توفيق المحامي العام الاول أجرت تحقيقات موسعة في مقتل شاب عقب نشوب مشاجرة بسبب زجاجة بيرة ببولاق الدكرور.

وكشفت التحريات التي اجرتها مباحث الجيزة بقيادة مدير الادارة العامة للمباحث، أن مشاجرة نشبت بين شاب في العقد الثاني من عمره، وبين مالك محل بيرة بمنطقة بولاق الدكرور، بسبب زيادة سعر الزجاجة، وتبادل الاثنان السباب والشتائم.

واضافت تحريات رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، ومفتش مباحث غرب الجيزة، أن المشاجرة تطورت الي تشابك بالايدي بين الشاب ومالك المحل وأثناء ذلك اخرج الاول سكين من طيات ملابسه وحاول التعدي علي الاخير بالضرب، الا ان صديق المتهم الذي كان يرافقه حاول الامساك به ومنعه من ارتكاب الجريمة، قتله صديقه حيث اخترقت السكين صدره واصابته بطعنة نافذة في القلب أودت بحياته في الحال.

وأضافت التحريات أنه عقب محاولة المتهم الهرب ابلغ مالك المحل الشرطة، التي انتقلت الي مكان الواقعة، وفحصت البلاغ، والقت قوة امنية برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور القبض علي المتهم، وتم التحفظ عليه، وسلاح الجريمة.

وبمواجهته اعترف بقتل صديقه عن طريق الخطأ اثناء محاولته التدخل لفض المشاجرة بينه وبين مالك محل البيرة مرددا: مكنتش اقصد اقتله.

تم تحرير المحضر اللازم وامر مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، باحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق وامرت بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لتحديد أسباب الوفاة، وقرر حازم عادل رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة حبس المتهم 4 ايام علي ذمة التحقيقات وحرزت سلاح الجريمة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة ولا تزال التحقيقات مستمرة.
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