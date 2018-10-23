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فن

عرض فيلم أمينة لأيمن زيدان 27 أكتوبر المقبل

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 09:01 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
أعلن الفنان والمخرج ايمن زيدان عن عرض تجربته الإخراجية الأولى فى السينما والتى تحمل اسم "امينة" يوم 27 أكتوبر الحالى بدور العرض السورية وذلك بعد مشاركته ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان الاسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته الأخيرة.

ويروي الفيلم قصة سيدة تدعى "أمينة" تؤدي دورها الممثلة نادين خوري، وهي امرأة تعيش ظروف الحياة الصعبة، وتسعى إلى أن تبقى متماسكة، تحب الحياة وتستعين بالأمل لتجاوز عثرات طريق حياتها.

يذكر أن الفيلم من تأليف وإخراج أيمن زيدان في تجربته الأولى، واستشارة درامية للمخرج جود سعيد، ويشارك نادين في البطولة كل من قاسم ملحو، جود سعيد، لمى بدور، حازم زيدان، ورامز الأسود، ونجاح مختار، وكرم الشعراني.
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