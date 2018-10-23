عاصي الحلاني يحيي حفلا في ألمانيا.. 25 ديسمبر

يحيى المطرب عاصى الحلانى حفلا غنائيا يوم 25 ديسمبر المقبل الذى يتزامن مع احتفلات يوم عيد الميلاد ومن المقرر ان يقام الحفل فى المانيا.



وكان أعلن عاصي الحلاني منذ ايام عن انضمامه لحملة التوعية ضد مرض سرطان الثدي، التي أطلقتها إليسا تحت رعاية وزارة الإعلام اللبنانية وتحمل اسم "مشوار ما بينتسى"، من أجل التوعية وإجراء الفحوصات والكشف المبكر في حالة الشك بالمرض.



وغرد الحلاني عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر قائلا: "أنا عاصي الحلاني بضم صوتي لصوت إليسا وبشد ايدي على ايد الصديق معالي الوزير للتوعية والكشف المبكر حتي يصير مشوار سعادة وفرح وأكيد #مشوار_مابينتسى".