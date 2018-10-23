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فن

أنغام تحاول الخروج من أحزانها بحفل ساقية الصاوي.. 16 نوفمبر

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 07:01 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
تحاول المطربة أنغام، الخروج من أحزانها، حيث تستعد لإحياء حفلها الغنائي حاليا، والذى سيقام في ساقية الصاوى يوم 16 نوفمبر المقبل، بعد تأجيله لمدة شهر؛ بسبب وفاة شقيقتها، الفنانة "غنوة" إثر حادث سير.

ومن المقرر أن تقدم أنغام خلال الحفل، مجموعة من أجمل أغانيها التي يحبها جمهورها ويتفاعل معها، منها "ساندة عليك، بخاف أفرح، متلخبطة، شنطة سفر، مجابش سيرتي، أكتبلك تعهد، وفاكر زمان".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أنغام، دويتو غنائي مع المطرب الشاب محمد الشرنوبي، بعنوان "فاكر زمان".
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