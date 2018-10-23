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فن

رانيا يوسف تنتظر عرض مسلسل كأنه امبارح.. السبت المقبل

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 06:01 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
تنتظر الفنانة رانيا يوسف، عرض مسلسلها الجديد "كأنه امبارح"، يوم السبت المقبل، على إحدى القنوات الفضائية، وذلك بعد عرضه على قناة مشفرة.

المسلسل رؤية درامية وسيناريو نجلاء الحديني، وحوار ورشة "سرد" التي تشرف عليها الكاتبة مريم نعوم، وبطولة النجمة رانيا يوسف والنجم أحمد وفيق والنجم الشاب محمد الشرنوبي، ومجموعة كبيرة من الوجوه الشابة مثل خالد أنور، وهدى المفتي، وميان السيد، وأسماء جلال، ومن إنتاج شركة "بي لينك"، وإخراج حاتم علي، واستكمل تصويره المخرج أكرم فريد.

تدور أحداث المسلسل حول "طفل اختطف وهو صغير من والديه أثناء قضائهما يوم عائليا على الشاطئ؛ مما تسبب في انهيار الأسرة التي فقدت الابن، وعدم قدرة الأم على استيعاب هذا الأمر؛ لتتجاوز هذه المحنة، ولكن بعد 20 عامًا يظهر فجأة أمام منزل الأسرة؛ مدعيًا أنه ابنهم الذي جرى خطفه، ويبدأ الجميع الشك في حقيقته، إذا كان هو الابن أم لا، عدا أمه وأخيه الصغير.
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