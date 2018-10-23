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فن

المركز القومى للسينما يفتتح ملتقى رؤية لسينما الشباب .. اليوم

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 01:00 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
يفتتح اليوم المركز القومى للسينما ملتقى رؤية لسينما الشباب الذى ينظمه المركز برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما بمركز الهناجر بدار الأوبرا.

ومن المقرر أن تقام فعاليات الملتقى على مدار ثلاثة أيام ٢٣/ ٢٤/ ٢٥ أكتوبر الحالى بعرض ما يقرب من ٣٠ فيلم ما بين روائى وتسجيلي.

يذكر أن لجنة التحكيم الخاصة بالدورة الثانية لملتقي رؤية تشكلت لكل من الناقد "مجدي الطيب" والناقد "عصام زكريا" والناقد " خالد محمود" الناقد "محمد عاطف" والناقد "رامي عبد الرازق" وعن جوائز الملتقي سوف يقوم المركز بدعم إنتاج أفلام للمخرجين الفائزين.
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