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فن

تعرف على لجان تحكيم مهرجان أيام قرطاج السينمائية

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 04:01 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
أعلن مهرجان أيام قرطاج السينمائية عن لجان تحكيم المهرجان حيث يشارك 13 سينمائيا من دول العالم فى ثلاث لجان هى لجنة تحكيم مسابقة الافلام الروائية ولجنة أخرى للأفلام الوثائقية، وآخر اللجان هي لجنة تحكيم مسابقة العمل الأول جائزة الطاهر شريعة وتخلو جميع لجان التحكيم في هذه الدورة من أي سينمائي مصري بخلاف الدورات السابقة .

ترأس لجنة تحكيم مسابقة الافلام الروائية ديبوراه يانغ وهي رئيسة تحرير قسم السينما العالمية في "هوليوود ريبورتر" وتضم عضوية هذه اللجنة ليسينيو أزيفيدو وهو صانع أفلام برازيلي وديامون أبو عبود وهي ممثلة ومخرجة لبنانية ورضا الباهي وهو مخرج و منتج تونسى و ميمونة ندياي وهي ممثلة مسرحية ومي مصري وهي مخرجة فلسطينية

أما لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية فيرأسها رائد انضوني المخرج الفلسطيني وتضم فى عضويتها لازا وهو مخرج ومنتج من مدغشقر و جيونا أ نزارو المندوب العام للأسبوع الدّولي للنقد السينمائي بالبندقية وهو صحفي و كاتب مختصّ في السينما والمخرجة التونسية كوثر بن هنية و الإيطالي ستيفانو سافونا وهو مخرج ومنتج لأفلام وثائقية.

وآخر اللجان بالمهرجان هي لجنة مسابقة العمل الأول جائزة الطاهر شريعة والتي يرأسها بالافو باكوبا-كانيندا وهو مخرج من الكونغو وتضم تلك اللجنة ايضا نادية قاسي وهي ممثلة ولدت في الجزائر العاصمة ومقيمة بباريس وعرفت بدورها في فيلم "باب الواد" لمرزاق علواش وفي اللجنة ايضا هشام زمان مخرج سينمائي ذو أصول كردية.
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