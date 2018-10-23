طرح برومو فيلم Serenity والعرض 25 يناير

طرحت الشركة المنتجة لفيلم Serenity البرومو الدعائى له تمهيدا لعرضه فى 25 يناير من العام المقبل، الفيلم من تأليف وإخراج ستيفن نايت.



فيلم Serenity من بطولة أن هاثاواى، ماثيو ماكنوى، ديان لين، جيسون كلارك، دجيمون هونسو، جيريمى سترونج، كينيث فوك، جاليون دودز، روبرت هوبس.



الفيلم يدور حول بيكر ديل هو قائد قارب صيد يقود جولات قبالة ساحل استوائى هادئ يدعى جزيرة بليموث، لكن حياته الهادئة سرعان ما تتحول إلى عاصفة بعد أن تعقبته زوجته السابقة كارين من خلال نداء للحصول على المساعدة، وتتوسل لإنقاذها وابنها الصغير من زوجها العنيف عن طريق ذهابه إلى البحر فى رحلة صيد، لرميه إلى أسماك القرش وتركه لقتله.