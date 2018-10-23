عرض فيلمي خربش وfiy في جمعية الرسوم المتحركة.. اليوم

تعرض جمعية الرسوم المتحركة، بعض الأفلام، اليوم الثلاثاء، والتي كانت قد عرضت في الملتقى الدولي للرسوم المتحركة بدورته الثامنة، ومن أشهرها فيلم "fiy" للمخرج فادي محسن، وفيلم "خربش" للمخرجة ندى مهيب، من إنتاج المعهد العالي للسينما، وغيرهما من أفلام الرسوم المتحركة.



ومن المقرر أن يتم عرض الأفلام بمقر الجمعية، التي تترأسها الدكتورة رشيدة الشافعي، في شارع شريف.



فيلم "خربش" للمخرجة ندى مهيب، تدور أحداثه حول فتاة تحارب مجتمعا كثر به المتحرشين، ويقوم بتقديم الأفلام، الصحفية صفاء عبد الرازق.