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اقتصاد

خبير مالي: تقنين الفوركس مطلوب للقضاء علي العمليات المشبوهة وتحقيق التنمية

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 05:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
طالب مصطفي حسن، خبير أسواق المال والمحلل المالي، بضرورة قيام الحكومة باعداد قانون يسمح بتنظيم عمليات تداول الفوركس وتداوله، موضحا أن تلك الاداة تعتبر وسيلة تمويلية واستثمارية غير مباشرة تحقق عائد للمستثمرين بها.

وأوضح " حسن" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن تلك الأداة التمويلية معترف بها في كل دول العالم وكذلك المنطقة العربية كالكويت و ودبي وهونج كونج و تركيا و قبرص وغيرها، مشيرا إلي ان " الفوركس" ليست أداة تمويلية سيئة السمعة كما يروج البعض.

وأشار إلي أن مصر تعتبر سوقا ناشئا وجاذبا للاستثمار موضحا أنه ستحقق طفرة من خلال تلك الأداة في حال تقنينها، موضحا انها ستخضع بصورة كبيرة لرقابة واشراف الجهات المختصة مما يحظر الممارسات المشبوهة لبعض الشركات المسيئة لاستخدام الفوركس و تؤثر علي اقبال المستثمرين عليها.

وأوضح " حسن" أن البورصات العالمية و السلعية تعتبر بتداولات الفوركس، خصوصا وان سعر صرف العملات و الذهب و الحبوب يتم تدوالها عالميا من خلال الشبكات و شاشات الحاسب الآلي بالتنسيق مع ادارة الثروات بالبنوك.

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