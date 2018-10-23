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فن

الشناوي: المستوى الفني ليوم الدين يجعلنا نطمح للمنافسة علي الأوسكار

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 12:10 ص
صدى البلد
أحمد البهى
أكد الناقد الفني طارق الشناوي ان المستوي الفني لفيلم يوم الدين يجعلنا نطمح للمنافسه للمنافشه مع الاعمال الاخري المشاركه في المسابقه ذاتها.

وتابع الشناوي في تصريحات خاصه لصدي البلد انه شاهد عدد من الافلام المرشحه للاوسكار ويري ان فيلم يوم الدين ممثل مصر في تلك الحائزه سينافسهم

وتابع الشناوي انه يامل ان يصل الفيلم الي القائمه الطويله التي تضم ما يقرب 15 فيلم ، وهذا سيؤهله للقائمه القصيرة
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