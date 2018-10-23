قطاع الفنون التشكيلية: بينالي القاهرة الدولي يعود إبريل القادم



ووجه الفنان إيهاب اللبان (قوميسير عام البينالي) الدعوة لفناني العالم باعتبارهم ضمير المجتمع وبصيرته، كي يولوا أنظارهم صوب الشرق، يحاوروه وفق رؤيتهم، مشيرا إلى شغف المُبدعين بعادات الشرق وتقاليده وتاريخه، لافتا إلى أن أن هذا ليس توجيهًا فالباب مفتوح أمام كافة الأساليب والمُعالجات، وجميع الموضوعات مُرحبٌ بها.

أعلن قطاع الفنون التشكيلية عزمه إقامة الدورة الثالثة عشر لبينالي القاهرة الدولي خلال شهر إبريل 2019 تحت عنوان " نحو الشرق".جاء ذلك بعد توجيهات د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة بضرورة عودة البينالي في أقرب وقت وتسخير كافة الإمكانات له كونه أحد الاسهامات الهامة التي كانت تشارك بها مصر على صعيد دعم ورعاية الفنون في العالم، كأداة من أدوات التواصل والانفتاح بين الفنون والحضارات.وكانت اللجنة العليا للبينالي قد اجتمعت اليوم لتزُف للحركة التشكيلية المصرية والعربية والعالمية هذا الخبر .. وتضم: د. خالد سرور (رئيس القطاع)، الفنان إيهاب اللبان (قوميسير عام البينالي)، ا.د. جمال لمعي، د. خالد حافظ، الفنان ناجي فريد، ا.د. حازم طه حسين، د. ياسر مُنجي، ا. داليا مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمراكز الفنون، ا. أحمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية للمتاحف والمعارض.