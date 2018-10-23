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تعليم

ألسن عين شمس تناقش رواية حارس العشق الإلهي.. اليوم

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 05:30 ص
صدى البلد
قســـم التعليم
أكدت فدوى كمال، رئيس مجلس قسم اللغة الإنجليزية بكلية الألسن جامعة عين شمس، أن القسم سينظم ندوة ثقافية، اليوم؛ لمناقشة رواية "حارس العشق الإلهي".

وقالت، في بيان، إن هذه الندوة سيتم تنظيمها بحضور كل من كاتب الرواية أدهم العبودي، و الكاتب مصطفى منير، مشيرةً إلى أنها ستكون تحت رعاية الدكتورة مني فؤاد عميد الكلية.

وأوضحت فدوى أن هذه الندوة تأتي في اطار فعاليات نادي الكتاب الذي يعقدة القسم بشكل دوري.
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