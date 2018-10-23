تنمية المشروعات: تنسيق مع محافظة القاهرة لتمويل البنية التحتية

قالت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن هناك تنسيقا مع محافظة القاهرة لتطوير خطوط البنية التحتية الرئيسية و الوحدات المحلية ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية.



واضافت " جامع" في تصريحات صحفية، أن الاستراتيجية تتضمن تطوير فراغات ومناطق مفتوحة ويقوم بتنفيذ تلك المشروعات المقاولون من القطاع الخاص المحلي بالتعاون مع شركات المرافق والاجهزة التنفيذية المعنية.



وذكرت أنه يتم الاستعانة بالعمالة نصف الماهرة و غير الماهرة بالمناطق المستهدفة لتنفيذ المشروعات لاتاحة المزيد من فرص العمل للأهالي بتلك المناطق بدلا من الاستعانة بالمعدات المعتادة.

