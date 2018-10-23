رجال الأعمال: التصنيف الائتماني لمصر يسير بخطي ثابتة

أكد حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال، أن التصنيف الائتماني لمصر يسير بخطي ثابتة نحو احراز مزيد من النمو، مشيرًا إلى أن التصنيف الائتماني لمصر ارتفع من "مستقر" إلى "ايجابي".



وأكد حسين، في تصريحات صحفية، أن استقرار التنصيف الائتماني يعكس استقرار مصر سياسيًا واقتصاديًا وذلك بعد تنفيذ 3/4 برنامج الاصلاح الاقتصادي للحكومة ،متوقعًا مزيدًا من تحسن المؤشرات الاقتصادية بعد انتهاء الحكومة من تنفيذ البرنامج الاصلاحي وهو ما يصب فى مصلحة الاستثمار المباشر.



واضاف حسين، أن نمو التصنيف الائتماني سيعطي دفعة كبيرة للدولة والبنوك والشركات المحلية للاقتراض من البنوك الدولية ويعطي ثقة للمؤسسات التمويل الدولية فى الاقتصاد المصري ويحفز من الاستثمار الاجنبي وتدفق رؤوس الاموال، مشددًا على ضرورة العمل على الاصلاح الاداري بالدولة والقضاء على البيروقراطية لرفع التصنيف الائتماني لمصر فى وقت قياسي.