ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

بعد تحذيرات الأرصاد.. 5 نصائح مهمة للقيادة في مياه الأمطار

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 07:01 ص
امطار - ارشيفية
امطار - ارشيفية
أحمد مهدي
أعلنت الإدارة العامة للمرور، بإشراف اللواء علاء الدجوي مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، عن بعض الإرشادات للقيادة الأمنية على الطرق والمحاور الرئيسية، في الظروف الخاصة.

وأفادت الإدارة في بيان، بأنه يتوجب على قائدي السيارات الالتزام بمعايير القيادة في الظروف الخاصة والطقس للطرق من خلال 5 محاور هامة على النحو التالي:

- السير بسرعة منخفضة نظرا لنقص معامل احتكاك الطريق مع إطارات السيارة نتيجة وجود مياه.
- التحكم فى عجلة القيادة جيدا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.
- مضاعفة مسافة الأمان بين سياراتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.
- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه
- عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.

وناشدت الإدارة، برئاسة اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور.

كانت هيئة الأرصاد الجوية اعلنت ان الرؤية في الشبورة المائية تقل صباح اليوم الثلاثاء على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وعلى مدينتي حلايب وشلاتين والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح ما بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية.

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى :( القاهرة 33/22، الإسكندرية 30/19، بورسعيد 31/24، رفح 32/18، طابا 34/22).
loading...

ترشيحاتنا

تعرف على سبب فسخ الزمالك تعاقده مع بريزنتيشن

فرع ثقافة أسوان يستكمل تنظيم مجموعة من الأنشطة المتنوعة.. صور

طباخ الملك فاروق: أكلت أنور السادات والقذافي جمبري وكابوريا.. فيديو

بعد ظاهرة فنان بدرجة مذيع..الشناوي: الفراغ والاستثمار المادي يدفعان أصحاب النجومية المتوسطة لتقديم البرامج .. الزمر: يناقشون القضايا الاجتماعية بسذاجة

محافظ أسوان: ازدواج الطريق الصحراوي بقرية بنبان تتحمله الشركات الاستثمارية

بدء طرح كراسات شروط أول قطع أراضى في العلمين والمنصورة

الإفتاء توضح حكم إمامة المرأة لغيرها من النساء في الصلاة

في اليوم العالمى لـ التأتأة.. اكتشف أسباب الإصابة بها من الدراسات والأبحاث العالمية

أوباميانج يمنح أرسنال صدارة قائمة خاصة في البريميرليج

الزمالك ينقل مباراته أمام اتحاد جدة خارج مصر

طالب في زراعة عين شمس يبتكر جهازا يحصد الفاكهة بالأشعة.. صور

أنغام تحاول الخروج من أحزانها بحفل ساقية الصاوي.. 16 نوفمبر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشيخ ومفيد والدرندلي وبكري وبيبو ونجوم الفن بمؤتمر تحدي التغيير‎.. صور

أحمد فلوكس وهنا شيحة.. زواج رسمي لم يخلُ من الشائعات والتساؤلات والإنكارات

تفاصيل مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية ‎.. صور

هدية الطبيعة التي رفضتها السياحة.. الصحراء البيضاء مناظر خلابة لن تراها إلا في مصر

ديكورات عصرية تغير الحياة داخل المنزل 180 درجة

فيديو

نطط الكورة بدماغك .. أول فريق كرة قدم مصري لمرضى الشلل الدماغي.. فيديو وصور
شاهد.. سيدات سيناويات يعملن في التطريز البدوي وتصدر منتجاتهن
أحد شيوخ قبيلة البياضية: أرض سيناء عرض.. وشرف لنا التعاون مع الجيش
طباخ الملك فاروق: كان بيحب الموزة والفتة.. وبنأكل 70 فردا يوميا.. فيديو
رئيس مجلس مدينة بئر العبد: الأهالي صامدون ويمتازون بقوة الإيمان .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟