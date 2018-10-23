بعد تحذيرات الأرصاد.. 5 نصائح مهمة للقيادة في مياه الأمطار

أعلنت الإدارة العامة للمرور، بإشراف اللواء علاء الدجوي مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، عن بعض الإرشادات للقيادة الأمنية على الطرق والمحاور الرئيسية، في الظروف الخاصة.



وأفادت الإدارة في بيان، بأنه يتوجب على قائدي السيارات الالتزام بمعايير القيادة في الظروف الخاصة والطقس للطرق من خلال 5 محاور هامة على النحو التالي:



- السير بسرعة منخفضة نظرا لنقص معامل احتكاك الطريق مع إطارات السيارة نتيجة وجود مياه.

- التحكم فى عجلة القيادة جيدا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

- مضاعفة مسافة الأمان بين سياراتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه

- عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.



وناشدت الإدارة، برئاسة اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور.



كانت هيئة الأرصاد الجوية اعلنت ان الرؤية في الشبورة المائية تقل صباح اليوم الثلاثاء على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وعلى مدينتي حلايب وشلاتين والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة.



وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح ما بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية.



من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى :( القاهرة 33/22، الإسكندرية 30/19، بورسعيد 31/24، رفح 32/18، طابا 34/22).