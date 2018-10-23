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برلمان

برلماني: منع الكشف المستعجل قرار جيد لكنه يحتاج لدراسة قبل التنفيذ

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 08:01 ص
النائب خالد هلالي
النائب خالد هلالي
عبد الرحمن سرحان
أشاد الدكتور خالد هلالي، عضو مجلس النواب، بقرار منع الكشف المستعجل، مؤكدًا على أنها فكرة طيبة، غير أنها فى حاجة إلى دراسة كيفية التنفيذ.

وأضاف "هلالي" فى تصريحات لـ "صدى البلد" بأن هناك حالات تكون حرجة وليس فى إمكانه الدخول للكشف، إلا بعد أن يأتى دوره، مما يضطره إلى اللجوء لما يسمي "الكشف المستعجل"، لافتًا غلى أن تطبيق قانون التأمين الصحي هو الحل الوحيد للخروج من كل هذه الأزمات.

وأكد عضو البرلمان، على أن المنظومة الطبية تحتاج فى المقام الأول، إلى أن يحكمها الضمير، والرحمة والنبل من جانب الطبيب، مضيفًا بأن قرار منع الكشف المستعجل يحمل رسالة للطبيب، بضرورة تقديم مصلحة المريض على أى مصالح مادية.

كان علي محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج، قد كشف في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، على أنه بموجب سيتم تنظيم العلاقة مابين المريض والطبيب ،بحيث يتم منع مايسمي بالكشف المستعجل، الذي يعلي مبدأ الماديات بعيدا عن حالة المريض موضحا ان البعض يحصل علي ضعف مبلغ الكشف نظير المستعجل وهذا أمر غير إنساني .
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