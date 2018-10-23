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برلمان

نائبة: يصعب تطبيق قرار إلغاء الكشف المستعجل عند الأطباء

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 06:01 ص
النائبة إليزابيث
النائبة إليزابيث شاكر
عبد الرحمن سرحان
قالت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، إن قرار الإدارة المركزية للعلاج الحر، بمنع الكشف المستعجل، غير موفق؛ لاسيما في ظل وجود حالات طارئة، قد تعرض على المستشفيات الخاصة.

وأضافت "شاكر" فى تصريحات لـ "صدى البلد" أن المستشفيات الحكومية غير مؤهلة في الغالب، لاستقبال جميع حالات الطوارئ، ولذلك لا غنى عن المستشفيات الخاصة، حتى وإن كان الكشف مستعجلًا "كما يسمى".

وأكدت عضو لجنة الشئون الصحية، بالبرلمان، أنه لن تكون هناك استجابة فى تنفيذ القرار، لا من جانب الأطباء ولا حتى من جانب المرضى.

وكان علي محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج، قد كشف في تصريحات لـ"صدي البلد"، عن أنه سيتم تنظيم العلاقة ما بين المريض والطبيب، بحيث يتم منع ما يسمى بالكشف المستعجل، الذي يُعلي مبدأ الماديات بعيدا عن حالة المريض، موضحا ان بعض الأطباء يحصلون على ضعف مبلغ الكشف؛ نظير المستعجل، وهذا أمر غير إنساني.
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