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حوادث

استعدادات مرورية للشتاء.. وتكثيف التواجد على الطرق والمحاور الرئيسية

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 02:14 م
اكمنة مرورية - ارشيفية
اكمنة مرورية - ارشيفية
أحمد مهدي
قالت مصادر امنية بالإدارة العامة للمرور، إنه تم الاستعداد لفصل الشتاء، ستجري غرفة عمليات الادارة بالتنسيق مع إدارات المرور المختلفة، عمليات تمشيط لحظي للطرق والمحاور للإبلاغ عن حالات الطواريء ورصد مستوى الشبورة المائية، استعداد لغلق الطرق حال انعدام الرؤية تماما.

وأشارت المصادر، إلى توجيهات اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، باليقظة التامة وسرعة التدخل من خلال وحدات المرور في حالات الطوارئ، مهيبا بقائدي السيارات الالتزام بقواعد وقوانين المرور في حالات الطقس السيئ، التي تهدف إلى الحفاظ على سلامتهم وجميع مرتادي الطرق.

وأضافت أنه تم تزويد جميع المحاور التابعة للإدارة بسيارات دفع رباعي محملة بكاميرات مراقبة، لتمشيط ورصد الحالة، للتدخل في حالات الطوارئ وهطول الأمطار وتغير الطقس.

وتابعت المصادر، انه يتم متابعة حالة الطريق الدائري بصورة دائمة عن طريق الاكمنة الثابتة والاقوال المتحركة وغرفة عمليات الادارة لتأمين تنفيذ قرار منع سير النقل الثقيل الذي يتجاوز حمولته الـ 4، لا سيما تأمين الطريق الدائري الاقليمي ونشر خدمات مرورية عليه.

وأكدت المصادر نشر الاقوال الامنية علي الطرق الصحراوية والطريق الدائري لشن حملات ضبط قائدي المركبات تحت تاثير المخدر، بالإضافة لمتجاوزي السرعات القانونية، والالتزام بقواعد وقوانين المرور.
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