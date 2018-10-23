غادة عجمي: السيسي استعاد ثقة أفريقيا في مصر مجددًا

أشادت النائبة غادة عجمي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستعادة علاقة مصر بدول القارة الأفريقية من خلال زيارات مستمرة وخلق تعاون استثماري قوي وذلك لجعل مصر متربعة علي عرش القارة السمراء، وتكون لها الريادة كما كانت من قبل.



وأشارت عجمي في تصريحات لـ"صدي البلد" الي ان دعوة الرئيس التنزاني للرئيس السيسي للإشراف علي السد ووضع حجر الأساس به، تدل علي ثقة الدول الافريقية بنا، مؤكدة أن مصر دائما تكون جديرة بهذه الثقة، وستقوم بعملها علي أكمل وجه، لتدعيم العلاقة مع دول حوض النيل، والتي تم عمل زيارات مكثفة لها من قبل، لتنمية التجارة المتبادلة، لزيادة حجم الاستثمارات.



واضافت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن افريقيا سوق استثماري قوي، وبالتالي تأتي تلبية مصر لها في إطار تأكيد العلاقات وتقويتها مشيرة ان هناك صداقة وتعاون وعلاقات اخوة بين البلدين، كما أن تولي شركة المقاولون العرب تشييد وإقامة هذا السد والذي يعتبر في غاية الاهمية ومن أهم مشاريع توليد الكهرباء بالنسبة لتنزانيا، يؤكد مدى معرفة دول افريقيا بها ؤبتاريخها العريق في اقامة عديد من مشاريع افريقية.



كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تلقي اتصالًا هاتفيًا من نظيره التنزاني جون ماجوفولي.



وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن رئيس تنزانيا أعرب خلال اتصاله عن تقديره للعلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وتنزانيا، مثمنًا مستوى العلاقات الثنائية بينهما خاصة ما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، ومشيدًا في هذا الصدد بالاستثمارات المصرية في تنزانيا في ضوء رسو عطاء تصميم وتشييد سد "ستيجلر جورج" في حوض نهر "روفيجي" في تنزانيا على شركة المقاولون العرب المصرية وهو المشروع الذي تعتبره الحكومة التنزانية من أهم المشروعات القومية لتوليد الكهرباء.