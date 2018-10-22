والد ضحية الإهمال الطبي فى مستشفى الشيخ زايد يروي تفاصيل الواقعة

روي عمرو والد الطفلة " مليكة " ، ضحية الإهمال الطبي بمستشفى الشيخ زايد بمدينة نصر، أحداث وفاة نجلته قائلا " بنتي تعرضت لشوية صفراء وروحت بيها مستشفي الشيخ زايد " .



وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " 90 دقيقة " ، المذاع عبر فضائية " المحور " ، أنها كانت على ما يرام داخل الحضانة ، ولكنه تفاجأ باتصال هاتفي من مسؤولي الحضانات أنها تعرضت لزرقان شديد ومن المحتمل أن يكون مشكلة بالقلب .



وواضح انه لحظة وصوله إلى المستشفى تفاجئ بحرق ابنته من شد إرتفاع شعاع الحضانات ولكنهم أصروا على أنه ا

مشكلة داخل الأوعية الدموية .

وأكد ان الأطباء المتواجدين هناك لا يدرون شيئا ، مشيرا إلى أنه قام بنقل ابنته إلى مستشفى أخرى لكنها توفت قبل الوصول .



وطالب والد الطفلة مليكة بإجراءات لحفظ حقه ابنته من المهملين والمقصرين .



