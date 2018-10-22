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والد ضحية الإهمال الطبي فى مستشفى الشيخ زايد يروي تفاصيل الواقعة

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 11:58 م
ضحية الإهمال الطبي
ضحية الإهمال الطبي بمستشفى الشيخ زايد بمدينة نص
حسام الحارتي
روي عمرو والد الطفلة " مليكة " ، ضحية الإهمال الطبي بمستشفى الشيخ زايد بمدينة نصر، أحداث وفاة نجلته قائلا " بنتي تعرضت لشوية صفراء وروحت بيها مستشفي الشيخ زايد " .

وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " 90 دقيقة " ، المذاع عبر فضائية " المحور " ، أنها كانت على ما يرام داخل الحضانة ، ولكنه تفاجأ باتصال هاتفي من مسؤولي الحضانات أنها تعرضت لزرقان شديد ومن المحتمل أن يكون مشكلة بالقلب .

وواضح انه لحظة وصوله إلى المستشفى تفاجئ بحرق ابنته من شد إرتفاع شعاع الحضانات ولكنهم أصروا على أنه ا
مشكلة داخل الأوعية الدموية .
وأكد ان الأطباء المتواجدين هناك لا يدرون شيئا ، مشيرا إلى أنه قام بنقل ابنته إلى مستشفى أخرى لكنها توفت قبل الوصول .

وطالب والد الطفلة مليكة بإجراءات لحفظ حقه ابنته من المهملين والمقصرين .

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