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برلمان

انيسة حسونة: إنشاء مصر سد تنزانيا خطوة مهمة لتدعيم العلاقات بين البلدين

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 12:08 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
القسم السياسي
قالت النائبة أنيسة حسونة عضو لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس النواب، (إن تلقي الرئيس السيسي دعوة من نظيره التنزاني لوضع حجر أساس سد ماجوفولي تعتبر خطوة في غاية الأهمية في سبيل تدعيم العلاقات مع الدول افريقية، مشيرة إلى أنها أنها بداية جيدة نعتز بها في مشاركة هذه الدولة في إقامة السد التنزاني .

وأشارت حسونة في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" إلي أن دعوة دولة تنزانيا للرئيس لإقامة السد تدل علي الثقة بالدولة المصرية في إقامة مشاريع كبيرة مثل هذه، ومتابعتها المشاريع العملاقة التي أقيمت في مصر علي أكمل وجه.

وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن شركة المقاولين العرب لها تاريخ عريق في إقامة مشاريع تنموية كبيرة داخل القارة السمراء وبالتالي ليس جديد عليها توليها هذا المشروع، املة أن تكون هذه الخطوة إيجابية وتكون مصدر اعتزاز لمشاركة دولة تنزانيا خاصة ولدول حوض النيل عامة.

وأضافت حسونة، أن هناك علاقات سياسية قوية تربط مصر بتنزانيا وهو ما يعطى دفعة كبيرة للتحرك الإيجابي من القطاع الخاص المصرى لتنمية حجم التجارة والاستثمار مع تنزانيا ودول حوض النيل بوجه عام.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تلقي اليوم اتصالًا هاتفيًا من نظيره التنزاني جون ماجوفولي.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن رئيس تنزانيا أعرب خلال اتصاله عن تقديره للعلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وتنزانيا، مثمنًا مستوى العلاقات الثنائية بينهما خاصة ما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، ومشيدًا في هذا الصدد بالاستثمارات المصرية في تنزانيا في ضوء رسو عطاء تصميم وتشييد سد "ستيجلر جورج" في حوض نهر "روفيجي" في تنزانيا على شركة المقاولون العرب المصرية وهو المشروع الذي تعتبره الحكومة التنزانية من أهم المشروعات القومية لتوليد الكهرباء.
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