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ديني

نصحية مجمع البحوث لمشاهدي الأفلام الإباحية

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 06:01 ص
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، إن مشاهدة الصور والمقاطع التي تخدش الحياء وتثير الغرائز حرام شرعًا، ومن الموبقات التي تفسد دين الانسان ودنياه.

وأضافت لجنة الفتوى، أن ذلك من الخبائث التي حرمها الله تعالى، قال تعالى «قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا» (الأعراف 33)، وقد أمر الله تعالى بحفظ البصر وعدم إطلاقه في هذه المحرمات «قل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ» [النور: 30].

وأشارت إلى أن السر في التأكيد على غض البصر أن النظر باب القلب فإذا أطلق الانسان نظره في الحرام تمكنت الشهوة من قلبه وعسُر عليه التخلص منها، ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم النظرة سهما مسموما فعَنْ حُذَيْفَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «النَّظْرَةُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومَةٌ فَمَنْ تَرَكَهَا مِنْ خَوْفِ اللهِ أَثَابَهُ جَلَّ وَعَزَّ إِيمَانًا يَجِدُ حَلاَوَتَهُ فِي قَلْبِهِ» المستدرك للحاكم (4/ 313، وقد قال العلماء: من أعطى من نفسه أسباب الفتنة أولًا لم ينج منها وإن كان جاهدًا.

واستدلت بما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنَا، مُدْرِكٌ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الِاسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ» صحيح مسلم (4/ 2047).

وواصلت أن التفاعل مع هذه الأشياء من الموبقات لأن فيه معاونةً على الإثم وقد نهى الله عن ذلك فقال «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ» [المائدة: 2].

واستطردت: كما فيه ترويج للباطل ونشر للفاحشة بين المجتمع وهذا ذنب عظيم، قال تعالى «إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» (النور: 19).

ولفتت إلى أن نشر هذه الأشياء يعد من السيئة الجارية التي يبوء صاحبها بإثمها حتى بعد موته ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ». صحيح مسلم (2/ 705)، ولذا يرجى من كل من ابتلي بشيء من هذه الخبائث أن يقوم بحذفها من على حسابه وطمسها تماما.
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