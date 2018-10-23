التعليم تلجأ للتعاقد المؤقت لتدبير العاملين اللازمين بالمدارس

أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات باتخاذ إجراءات التعاقد المؤقت؛ لتدبير العاملين اللازمين للعمل بالمدارس، مشددا على ضرورة إعلان المديريات عن حاجتها للتعاقد؛ وذلك على النحو الذي يكفل العلانية وتكافؤ الفرص، ووفق الضوابط المقررة بقرار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.



وشدد الوزير على ضرورة حصر الأعداد الزائدة من المدرسين بكل مدرسة وإعادة توزيعهم على أقرب مدرسة بها عجز، واخطار الوزارة بالاعداد والتخصصات الجاري التعاقد معها، بعد القيام بالاجراء سالف البيان؛ لتوفير الموازنات المالية المرتبطة بذلك.



وكان الوزير قد أكد وجوب استيفاء الإدارات التعليمية وتحديثها بيانات أعضاء هيئة التدريس في موعد غايته 1 ديسمبر 2018، وذلك نظرا لإلغاء كافة التعاملات بصحف الأحوال الورقية بدءًا من يناير 2019، وعدم الاعتداد إلا بالصحف الالكترونية فقط.