التعليم العالي: إطلاق الامتحان الموحد من الكليات العملية خلال 3 سنوات

أكدت وزارة التعليم العالي، أنه خلال 3 سنوات سيكون الاختبار الموحد مطبقًا في كافة الكليات العملية مثل القطاعين الطبي والهندسي، لضمان أن يكون لدى الخريجين الحد الأدنى من مهارات العمل في المجتمع.





وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن الامتحان الموحد الغرض منه أن يكون هناك حد أدنى للخريج لمزاولة المهنة في أي من القطاعات المختلفة، وهذا الامتحان سيساعد في تقويم أداء الجامعات، كما سيضع رؤية واضحة عن قوة الجامعات المختلفة في كل قطاع، وبالتالي ستكون هناك إحصائيات ومقياس حقيقي لمستوى خريجي الجامعات في كل تخصص.



