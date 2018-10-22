ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

التعليم العالي: إطلاق الامتحان الموحد من الكليات العملية خلال 3 سنوات

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 11:15 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
أكدت وزارة التعليم العالي، أنه خلال 3 سنوات سيكون الاختبار الموحد مطبقًا في كافة الكليات العملية مثل القطاعين الطبي والهندسي، لضمان أن يكون لدى الخريجين الحد الأدنى من مهارات العمل في المجتمع.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن الامتحان الموحد الغرض منه أن يكون هناك حد أدنى للخريج لمزاولة المهنة في أي من القطاعات المختلفة، وهذا الامتحان سيساعد في تقويم أداء الجامعات، كما سيضع رؤية واضحة عن قوة الجامعات المختلفة في كل قطاع، وبالتالي ستكون هناك إحصائيات ومقياس حقيقي لمستوى خريجي الجامعات في كل تخصص.

وأوضحت وزارة التعليم العالي، أن المجلس الأعلى للجامعات، قرر أن تطبق كل كلية نظم الامتحانات الإلكترونية، وذلك لسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات، وتقليل الجهد المطلوب والتخفيف من تدخل العامل البشري، وتقليل نسبة الأخطاء.
loading...

ترشيحاتنا

رسالة خاصة من الرئيس السيسي إلى الملك سلمان

صورة نادرة لملك السعودية الراحل فيصل بن عبد العزيز أثناء ترميم الكعبة

ابن شهيد: عايز أكون أمين شرطة زي أبويا عشان أجيب حقه .. فيديو

بوسي شلبي لـ صدى البلد: ليس من حقنا محاسبة الفنانين على حياتهم الخاصة

الصحة: إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم ميني باص مع ملاكي بشارع السودان

سفير الأردن يكشف حقائق لأول مرة عن منح الفلسطينيين جزءا من سيناء.. فيديو

ياسمين الخطيب: الست لو شغلت قلبها بتاخد على قفاها.. فيديو

النيابة تصرح بدفن جثث حادث بريد قليوب

موقع سياحي يكشف مفاجأة عن الحجوزات الروسية على منتجعات الغردقة وشرم الشيخ

ولدت 44 طفلًا في 18 سنة.. مريم المرأة الأكثر ولادة على كوكب الأرض

راموس يثير أزمة في تدريبات ريال مدريد.. ومودريتش يحتوي الموقف

فيلم أمريكي يتوقع موعد نهاية ترامب ... فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد فلوكس وهنا شيحة.. زواج رسمي لم يخلُ من الشائعات والتساؤلات والإنكارات

تفاصيل مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية ‎.. صور

هدية الطبيعة التي رفضتها السياحة.. الصحراء البيضاء مناظر خلابة لن تراها إلا في مصر

ديكورات عصرية تغير الحياة داخل المنزل 180 درجة

الملك الحاكم ورجل الدين المعتدل.. قصص مشوقة يرويها متحف آثار سوهاج

فيديو

الأرصاد الجوية تعلن عن حالة الطقس في الفترة المقبلة.. فيديو
محافظ شمال سيناء: التنمية تحقق الأمن ..فيديو
شوشة: شمال سيناء آمنة تماما بنهاية 2018
ابن شهيد: عايز أكون أمين شرطة زي أبويا عشان أجيب حقه .. فيديو
مروة الأقصر بـ 100 راجل .. بنت الصعيد.. باص مدرسة صباحي.. وديليفري بضائع بعد الظهر.. وكل حلمها تروسيكل .. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟