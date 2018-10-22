مطار القاهرة يشارك عروسين بملابس الزفاف فرحتهم قبل السفر.. صور

في لافتة محمودة، شارك العاملون بمطار القاهرة الدولي عروسين بملابس الزفاف مسافرين لقضاء شهر العسل، باحتفالية رمزية داخل صالة السفر بالمطار قبل مغادرتهم ليعبروا بها عن تهنئتهم للعروسين.



وتواجد أثناء الاحتفالية اللواء أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والمهندس أحمد فوزى رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، وقاموا بتهنئتهم العروسين متمنين لهم حياة سعيدة.



وأعرب العروسان، عن تقديرهما وسعادتهما، بما قامت به أسرة مطار القاهرة من العالم بهم، وما قدموه لهم من تهنئته خاصة، ستسجل في دفتر حياتهم الجديدة.

