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محافظات

وكيل صحة الشرقية يتفقد تطوير مستشفى القنايات بمساعدة رجال الأعمال

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 11:34 م
الدكتور هشام شوقي
الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة
وائل شاهين
تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية أعمال تطوير مستشفي القنايات المركزى، بمساعدة رجال الأعمال.

وتفقد وكيل الوزارة الدكتور أعمال التطوير بالدور الثالث، بعد البدء في إنشاء عناية مركزة للأطفال من خلال مجلس إدارة مستشفى التيسير، وإنشاء قسم للكلى الصناعية من خلال المجتمع المدني، وزيادة 5 ماكينات غسيل كلوي كمرحلة أولي ليصبح العدد 20 بدلًا من 15 حتى يصل الإجمالي 40 ماكينة في المرحلة الأخيرة.
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