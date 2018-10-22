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برلمان

بدء العمل في ترميم وتجديد مسجد الشيخ شطا

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 11:24 م
مسجد الشيخ شطا
مسجد الشيخ شطا
معتز الخصوصى
أكدت إيفلين متى بطرس، نائبة حزب المحافظين عن محافظة دمياط بدء العمل في إحلال وتجديد مسجد الشيخ شطا بدمياط بعد حصولها على موافقة وزارة الأوقاف.

وكانت النائبة قد خاطبت وزارة الأوقاف لمعاينة مسجد الشيخ شطا، وعليه أوفدت الوزارة لجنة لمعاينة المسجد وبناء على الطلب المقدم من النائبة تم بدء العمل صباح اليوم الاثنين.

يذكر أن النائبة قد قامت بزيارة للمسجد ولاحظت وجود شروخ في جدرانه وتساقط أجزاء منه ومن ثم تم هدم المسجد لإعادة تجديده.

ويعد مسجد وضريح الشيخ شطا من أقدم وأشهر الأضرحة في محافظة دمياط نظرًا لكونه أثرًا تاريخيًا يعكس روعة الحضارة الإسلامية ويمثل نموذج شيق للعمارة الإسلامية.
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