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التموين تعلن موعد إيقاف البطاقات غير المحدثة.. فيديو

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 11:21 م
صدى البلد
البهى عمرو
طالب عمرو محمد المنسق الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، من المواطنين بالذهاب لمكاتب التموين أو الدخول على موقع الوزارة لتحديث البيانات وتحديث البطاقة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج « مصر النهاردة» المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامى أحمد سمير، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين أعطى فرصة للمواطنين لتحديث البطاقات حتى يوم 7-11.

وأشار إلى أن أى شخص لن يقوم بتحديث بطاقته حتى هذا الموعد سيتعرض لوقف بطاقته، وكشف أن الوزارة ستقوم باستخراج البطاقات التموينية للمواطنين الحرفيين والمواطنين التى تحصل على راتب أقل من 2500 جنيه والمرأة المعيلة والأرمل و السائقين.
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