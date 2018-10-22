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وزير الآثار يوضح حقيقة إغلاق متحف التحرير .. فيديو

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 11:41 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
كشف خالد العناني، وزير الآثار، إنه خلال الاحتفالية التي تقام في المتحف الكبير 15 نوفمبر الجاري بمناسبة مرور 116 سنة على افتتاحه يتم عرض الكنوز التي تتواجد داخل جدران المتحف.

وأضاف العناني، خلال لقائه مع أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد، وعبر حلقة خاصة من دير سانت كاترين يكشف فيها أسرار لأول مرة، أنه لن يتم غلق متحف التحرير بعد افتتاح المتحف الكبير في عام 2020.

وأوضح أنه تم خروج كنوز توت غنخ آمون من متحف التحرير إلى المتحف الكبير وسيتم استبدالها بكنوز صح الحجر و يويا وتويا من الأسرة الثامنة عشر، وستبقى باقي كنوز متحف التحرير كما هي مع إعادة إحياء متحف التحرير ليكون متوافق مع اليونسكو.

وأكد خالد العناني، وزير الآثار، أنه يعمل على تطوير المتاحف المتواجدة في القاهرة من أجل تغيير خريطة السياحة بهدف تطوير فترة إقامة السائح في القاهرة من يومين إلى 4 أيام.
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