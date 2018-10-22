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أخبار البلد

عاشور يلتقي وفد لجنة محاميات الإسكندرية

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 11:14 م
صدى البلد
حمادة خطاب
استقبل سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وفدًا من لجنة محاميات الإسكندرية، بمقر النقابة العامة، مساء اليوم بحضور مقررة اللجنة نادية أمين، المحامية بالنقض، لمناقشة دور اللجنة وأنشطتها.

ووجهت عضوات اللجنة الشكر والتقدير إلى النقيب العام، وأعضاء مجلس النقابة على حسن الاستقبال والترحيب، مؤكدات حفاوة الاستقبال، وتشجيع اللجنة على الاستمرار فى عملها.

كان سامح عاشور أكد، خلال المؤتمر العام السنوى الذى انعقد بمحافظة البحر الأحمر الفترة الماضية، الدور الكبير الذى تلعبه المحاميات فى العمل النقابي، ودورهن فى إثراء المهنة.
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