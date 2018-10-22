المحافظين: المشاركة المجتمعية تعكس الرغبة في التعاون للصالح العام

قالت رشا عمار، رئيس لجنة الاتصال الجماهيرى بحزب المحافظين، إن المواطن فى حاجة إلى من يرشده، والأحزاب ذات الرؤية هى التى تنظر إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل مشاركة المجتمع المدنى، حيث إن الحزب دأب على العمل من خلال المشاركة الاجتماعية إيمانا منه بأن المشاركة تهيئ مناخا تعاونيا قائما على المشاركة الفعالة والتواصل لتنشئة جيل متطور سلوكيا وثقافيا وعلميًا وقادرا علي مواجهة تغيرات العصر الحديث.



وأردفت عمار فى بيان صحفى أن المشاركة المجتمعية عملية تعكس رغبة المجتمع واستعداده للاندماج والتعاون القائم على المصلحة العامة والمساهمة الفعالة، مشيرة إلى أن اللجنة شاركت فى مبادرة تجميل أسوار وأرصفة المدارس بمختلف المحافظات من خلال فريق أمانة المحافظين بالبحيرة وهى أول محافظة تدخل خريطة المبادرة على أن تكون الخطوة القادمة هى محافظة الدقهلية، فهدفنا هو إيصال رسالة إلى التلميذ أو الطالب بأهمية المشاركة والتعاون فى بناء الدولة، موضحة، أن تمويل المبادرة جاء من خلال المشاركة المجتمعية.



واستكملت، أن المبادرة هدفها نشر الوعى البيئى بين الجيل الصغير من خلال شعور بأهمية وجودهم وسط بيئة نظيفة وكذا تنمية اهتمامتهم بضرورة نشر اللون الأخضر فى البيئة التى تحيط بنا .



وفى سياق آخر، نوهت، رئيس لجنة الاتصال الجماهيرى بالمحافظين، بأن اللجنة بصدد التحضير لتأسيس أمانة للحزب بمحافظة المنوفية الفترة المقبلة وتنشيط العضوية على نطاق واسع .