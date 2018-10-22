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ديني

بروتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام ونقابة الإنشاد الديني

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 11:14 م
صدى البلد
وقعت نقابة الإنشاد الديني، ومعهد الإذاعة والتليفزيون، بروتوكول تعاون فى مجال التدريب والتثقيف وذلك برعاية الموهوبين من شباب الإنشاد وتدريبهم على كافة فنون الإنشاد الديني داخل استوديوهات ماسبيرو.

يأتي ذلك فى إطار البروتوكول ضمن الدور التنويري للهيئة الوطنية للإعلام، ونشر الثقافة الاسلامية المعتدلة، ودور نقابة الإنشاد الديني في تصحيح الخطاب الديني، ونشر ثقافة المحبة والتسامح والروحانيات، وإعلاء قيمة المنشد وتثقيفه.

وقع عن الهيئة الوطنية للإعلام الدكتور خالد فتح الله رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون، كما وقع عن نقابة الإنشاد الديني الشيخ محمود التهامى نقيب المنشدين والمبتهلين ومؤسس مدرسة الإنشاد، بحضور نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية.

وقال الدكتور خالد فتح الله رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون، إن الهيئة الوطنية للإعلام تحرص على دعم الشباب فى كافة المجالات الفنية والثقافية، وإن المعهد يمد مظلة التدريب للشباب فى مصر بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة.

من جانبه، أكد الشيخ التهامي رئيس نقابة الإنشاد الديني أنه في إطار ما تسعى إليه الدولة في الحفاظ على شباب مصر وحضارتهم العربية، وهويتهم الشرقيه، نسعى جاهدين لاكتشاف المواهب من جميع ربوع الجمهورية وخاصة القرى والنجوع، التي مازالت تحافظ على الأصالة والفطرة، لدعمها وتثقيفها، وركز التهامي علي دور الإنشاد الديني كقوى ناعمة تنشر ثقافة الروحانيات والسلام والمحبة، لمواجهة الإرهاب والتطرف.

وبدأت على الفور الدورة التدريبية الأولى للإنشاد الدينى باستديو 45 إذاعة، حيث يقوم بالتدريب الشيخ محمود ياسين التهامى والشيخ طه الاسكندرانى والمايسترو مصطفى النجدى، حيث يحصل المتدربون على كافة المهارات والفنون اللازمة لصقل مواهبهم فى هذا المجالِ.

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