بناء المنظومة الاقتصادية العربية.. شعار الدورة الثانية لاتحاد المحامين

تنطلق فعاليات اتحاد المحامين العـــرب، في دورته الثانيـة لعام 2018، تحت شعار "دور اتحاد المحامين العرب في بناء المنظومة الاقتصادية العربية- الأونروا"، في "وجدة" بالمملكة المغربية، في الفترة من 25 حتى 27 أكتوبر الحالي، تحت رعاية العاهل المغربي، الملك محـمد السادس، باستضافة من هيئة المحامين بوجدة، وبرئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.



وأعلن الاتحاد، في بيان له ، أنه انطلاقا من الأهداف القومية، وبالتركيز على الهدف السابع منها، “السعي إلى تحرير الاقتصاد العربي من أشكال التبعية وضمان استقلاله”، ومع التطورات فى المواقف الأمريكية الحالية والغربية المتوقعة، وما شهده الاتحاد من التنصل من تمويل الوكالة الــدوليـــة لشئــــون الـلاجـــئين “الأونــروا”؛ فإن ذلك هو ما دعا إلى أن يكون شعار الدورة الثانية "دور اتحاد المحامين العرب فى بناء المنظومة الاقتصادية العربية- الأونروا".