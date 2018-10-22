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شوشة: شمال سيناء آمنة تماما بنهاية 2018

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 11:22 م
محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء
هاني حسين
قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه بنهاية عام 2018 ستكون شمال سيناء آمنة بشكل كامل، بفضل نجاحات العملية العسكرية الشاملة سيناء 2018.

وأضاف "شوشة"، في حواره مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلفه بتنمية سيناء خلال اجتماعه مع المحافظين عقب حلف السيسي اليمين كرئيس لمصر لمدة رئاسية ثانية.

وتابع: "مهمتي الرئيسية في شمال سيناء هي التنمية والتنمية البشرية في المقام الأول حتى نشعر الأهالي بكيانها ووجودها، ونعمل على إعادة تشغيل ميناء العريش والملاحات لتصدير الملح، وشمال سيناء لديها مقومات اقتصادية تمكنها من أن تكون مصدر رخاء لمصر كلها".

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