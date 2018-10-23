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حوادث

اليوم.. استكمال سماع الشهود في قضية أنصار بيت المقدس

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 04:01 ص
انصار بيت المقدس
انصار بيت المقدس - ارشيفية
أحمد مهدي
تستمع اليوم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، لشهود الاثبات في محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزيرالداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم،وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

وعلى مدار الجلسة،شهد 3 ضباط في وقائع عمليات ارهابية منسوبة للمتهمين، كما شهد ضابط علي واقعة استهداف مأمورية أمنية بمدينة الاسماعيلية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فيحركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
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