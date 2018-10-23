صديقة مي حلمي بعد إلغاء حفل زفافها على محمد رشاد.. ادعوا لها وكفاية فتي

أكدت مريم عادل الصديقة المقربة للمذيعة مي حلمي احتجازها بالمستشفى وتدهور حالتها الصحية بعد الغاء حفل زفاف الأخيرة على الفنان محمد رشاد، مطالبة أصدقاء مي بالدعاء لها وعدم ترديد الأكاذيب ونشر أخبار تعتمد على تكهنات فقط.



وشاركت مريم عادل الصورة المنتشرة لمي حلمي على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن مي هي صاحبة الصورة بالفعل وهي الآن محتجزة بالمستشفى.



وكتبت مريم عادل منشورا عبر حسابها الشخصي على فسيبوك، قالت فيه: "ارجوكوا كفايه بوستات وكومنتات سخيفه ارجوكوا كل واحد يخليه فى حياته ويسيب حياه غيره ارجوكوا كفايه اسئله واجوبه وفتي وكلام فارغ ارجوكوا كفايه .... ارجوكوا ادعوا لمي ربنا يقومها بالسلامه لو سمحتوا كل اللي يشوف البوست ده يعرفها او ميعرفهاش يدعيلها لو سمحتوا".



يذكر أنه كان من المفترض أن يقام حفل زفاف محمد رشاد ومي حلمي بأحد الفنادق الشهيرة بمنطقة الأهرام منذ يومين، لكن نشب خلاف بين العروسين ليتم إلغاء الحفل قبل إقامته بساعتين.

