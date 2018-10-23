ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

صديقة مي حلمي بعد إلغاء حفل زفافها على محمد رشاد.. ادعوا لها وكفاية فتي

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 12:24 ص
صدى البلد
سعيد فراج
أكدت مريم عادل الصديقة المقربة للمذيعة مي حلمي احتجازها بالمستشفى وتدهور حالتها الصحية بعد الغاء حفل زفاف الأخيرة على الفنان محمد رشاد، مطالبة أصدقاء مي بالدعاء لها وعدم ترديد الأكاذيب ونشر أخبار تعتمد على تكهنات فقط.

وشاركت مريم عادل الصورة المنتشرة لمي حلمي على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن مي هي صاحبة الصورة بالفعل وهي الآن محتجزة بالمستشفى.

وكتبت مريم عادل منشورا عبر حسابها الشخصي على فسيبوك، قالت فيه: "ارجوكوا كفايه بوستات وكومنتات سخيفه ارجوكوا كل واحد يخليه فى حياته ويسيب حياه غيره ارجوكوا كفايه اسئله واجوبه وفتي وكلام فارغ ارجوكوا كفايه .... ارجوكوا ادعوا لمي ربنا يقومها بالسلامه لو سمحتوا كل اللي يشوف البوست ده يعرفها او ميعرفهاش يدعيلها لو سمحتوا".

يذكر أنه كان من المفترض أن يقام حفل زفاف محمد رشاد ومي حلمي بأحد الفنادق الشهيرة بمنطقة الأهرام منذ يومين، لكن نشب خلاف بين العروسين ليتم إلغاء الحفل قبل إقامته بساعتين.
صديقة مي حلمي بعد إلغاء حفل زفافها على محمد رشاد.. ادعوا لها وكفاية فتي
loading...

ترشيحاتنا

تحيا مصر تعلن عن مشروع جديد لتوفير فرص عمل للشباب ..فيديو

الولايات المتحدة تهدد بمعاقبة روسيا بعد الكشف عن حيلة إيرانية جديدة

محمد صبحى يفجر مفاجأة مدوية عن ثورات الربيع العربي ومسرحية خيبتنا

السيسي يلتقي ممثلي 44 شركة أمريكية لبحث فرص الاستثمار في مصر

أحمد موسى يطالب الإنتربول بإعادة العهدة المحمدية المسروقة من دير سانت كاترين

مذيعة كلام ستات تسخر من وزنها الزائد على الهواء ..فيديو

ياسمين الخطيب: الست لو شغلت قلبها بتاخد على قفاها.. فيديو

مستشار مطران دير سانت كاترين يكشف سر خلع الشعراوي حذاءه في الدير

تعرف على سبب فسخ الزمالك تعاقده مع بريزنتيشن

مي حلمي تدخل المستشفى بعد تأجيل حفل زفافها على محمد رشاد

شاهد.. جولة من داخل وكالة البلح حول أسعار الملابس الشتوي

وزارة الهجرة تكشف حقيقة فرض ضرائب على المصريين في الخارج.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد فلوكس وهنا شيحة.. زواج رسمي لم يخلُ من الشائعات والتساؤلات والإنكارات

تفاصيل مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية ‎.. صور

هدية الطبيعة التي رفضتها السياحة.. الصحراء البيضاء مناظر خلابة لن تراها إلا في مصر

ديكورات عصرية تغير الحياة داخل المنزل 180 درجة

الملك الحاكم ورجل الدين المعتدل.. قصص مشوقة يرويها متحف آثار سوهاج

فيديو

قطر تزور جواز سفر سوري لتهريب إخوانية من الدوحة إلى تركيا
الأرصاد الجوية تعلن عن حالة الطقس في الفترة المقبلة.. فيديو
محافظ شمال سيناء: التنمية تحقق الأمن ..فيديو
شوشة: شمال سيناء آمنة تماما بنهاية 2018
ابن شهيد: عايز أكون أمين شرطة زي أبويا عشان أجيب حقه .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟