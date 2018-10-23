التعليم تلغي التعامل بصحف الأحوال الورقية بدءًا من يناير 2019

أرسلت وزارة التربية والتعليم تعليمات عاجلة لجميع الإدارات التعليمية ، توصي بسرعة إستيفاء وتحديث بيانات أعضاء هيئة التدريس في موعد أقصاه 1 ديسمبر 2018 .



وقالت الوزارة في خطاب رسمي مرسل لجميع المديريات أنه قد تقرر إلغاء كافة التعاملات بصحف الأحوال الورقية بدءًا من يناير 2019 .



وأشارت الوزارة في خطابها إلى أنه تقرر عدم الاعتداد إلا بالصحف الالكترونية فقط في كافة تعاملات وزارة التربية والتعليم .