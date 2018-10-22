محو أمية 500 متسرب من التعليم من أبناء الشيخ زويد ورفح

نفذت جمعية الجورة لتنمية المجتمع بالشيخ زويد مخافظة شمال سيناء مبادرة لمحو أمية المتسربين من التعليم، وقال الدكتور بكر سويلم المدير التنفيذي للجمعية أنه تم محو أمية 500 طالب متسرب من التعليم الأساسي خلال عام في قرية النجاح وغزوان للأسر المنتقلين من الشيخ زويد ورفح، إيمانا بقيمة العدل والمساواة بين الأطفال في تلقي التعليم الجيد.



وأضاف أنه تم رفع المستوى التعليمي للأطفال النازحين في منطقة الروضة وذلك في مدة زمنية تقدر ستة شهور وتحت متابعة أفراد المبادرة وبالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع بالروضة والتعاقد مع مدرسين متطوعين من أبناء القرية.